إيطاليا / وُصِفت بأنها بشرى خير، شفاء رجلٍ يبلغ من العمر 101 سنة تمامًا من فيروس "كورونا"

تماثل للشفاء رجل يبلغ من العمر 101 سنة كان مصابا بمرض كوفيد 19 وخرج من المستشفى مساء أول أمس الأربعاء في مدينة ريميني الإيطالية على الساحل الأدرياتيكي، وفق ما أوضحت أمس، الخميس 26 مارس 2020، غلوريا ليسي نائبة رئيس بلدية المدينة السياحية الشهيرة خلال مكالمة عبر الهاتف.
وأضافت "في أحد الأيام، أخبروني بأن رجلا من مواليد العام 1919 نقل إلى المستشفى بعد إكتشاف إصابته بفيروس كورونا. كان هذا الرجل جميل الخلق وسرعان ما أصبح رمزا في المستشفى".
وأضافت "وفي الليلة الماضية، اتصلوا بي ليخبروني بأن هذا الرجل قد غادر المستشفى. في هذه الأوقات يكون من الجيد دائما إعطاء القليل من الأمل".
هذا يبلغ متوسط عمر المتوفين 78 سنة، وفق آخر إحصاءات المعهد العالي للصحة.
*المصدر: موقع "المهاجر برس"
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