إيطاليا: أكثر من 8 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الخميس 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي لضحايا الوباء منذ بداية الأزمة إلى 8165 حالة، بينما سجلت 4492 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.
وقال نائب رئيس إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أغوستينو ميوزو، في مؤتمر صحفي اليوم، " إيطاليا سجلت 4492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و 662 حالة وفاة".
وأضاف أنه "بالأمس كان إجمالي الإصابات يبلغ 57521 حالة و إجمالي الوفيات 7503 حالة وفاة، إضافة إلى تعافي 9362 حالة".
وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، وتجاوزت الصين في الآونة الأخيرة في عدد الضحايا.
وتدخل إيطاليا الأسبوع الثالث من حالة الإغلاق العام التي تم فرضها على البلاد لتتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس بعد أن أصبحت تتصدر قائمة الدول في عدد الوفيات به.
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