حالة إصابة بكورونا في إدارة الرئاسة الروسية

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن هناك حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في إدارة الرئاسة، لكن الموظف المعني لم يخالط الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن مكتب الرئيس يتخذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس بين موظفي الإدارة.
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