تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها حالة لرضيعة. وقال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة إن قرية بدو غرب القدس سجلت 5 إصابات بينها إصابة لرضيعة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، فيما تم تسجيل إصابتين في بيت لحم لشاب ووالدته يعملان في المستوطنات.

وأضاف أن الحالات السبع الجديدة رفعت عدد المصابين في فلسطين إلى 91 إصابة تعافى منهم 17، بينما سجلت حالة وفاة وحيدة.