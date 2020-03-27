أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها حالة لرضيعة. وقال إبراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة إن قرية بدو غرب القدس سجلت 5 إصابات بينها إصابة لرضيعة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، فيما تم تسجيل إصابتين في بيت لحم لشاب ووالدته يعملان في المستوطنات.
وأضاف أن الحالات السبع الجديدة رفعت عدد المصابين في فلسطين إلى 91 إصابة تعافى منهم 17، بينما سجلت حالة وفاة وحيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.