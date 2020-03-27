ارتفاع وفيات فيروس كورونا في إسبانيا إلى 4858 حالة

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت، بواقع 769 حالة لتصبح 4858 في زيادة قياسية جديدة خلال يوم واحد.
وزادت حالات الإصابة إلى 64059 مقارنة مع 56188 أمس الخميس.
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