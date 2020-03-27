أمريكا تطلق حملة لاستقطاب وتوظيف أطباء وممرضين من العالم..وموجة غضب من خطوتها في ظل أزمة كورونا

وسط تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت البلاد حملة توظيف واسعة لاستقطاب الأطر الطبية حول العالم.

وأصدرت الإدارة الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، منشورا توجه فيه الدعوة إلى كل مهنيي الصحة الباحثين عن فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا، الذين يشتغلون حول فيروس كورونا، للاتصال بالسفارة الأمريكية في بلدانهم من أجل موعد للتأشيرة.

السعي الأمريكي نحو استقطاب الأطر الصحية حول العالم، في الظرفية الحرجة، الحالية، التي تحتاج فيها كل دول العالم إلى أطرها الصحية، أثار غضبا واسعا، واستنكارا للتوجه الأمريكي الذي وصفه المثيرون بالساعي وراء “الهيمنة” على أطباء عدد من دول العالم.

يذكر أن الولايات المتحدة تصدرت، مساء أمس الخميس، دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 86 ألف مصاب.

وكشفت الأرقام المسجلة أن حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 82 ألفا و391 إصابة، في حين سجلت الصين حتى التوقيت نفسه 81 ألفا و299 مصابا.