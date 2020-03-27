عاجل.. بعد رئيس الوزراء..بريطانيا تعلن عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

بعد ساعات من إعلان بريطانيا عن إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا، كشفت البلاد عن إصابة جديدة ضمن الفريق الحكومي.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، إن وزير الصحة نفسه، أصيب اليوم بفيروس كورونا المستجد.

وأثارت إصابة رئيس الوزراء الخوف في قصر بكنغهام، حيث أعلن اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس الجاري، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف متحدث باسم القصر في بيان، أن الملكة إليزابيث تتمتع بصحة جيدة، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز”.

وقال “آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها”.