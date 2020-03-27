نشرة خاصة…تساقطات رعدية وثلوج نهاية هذا الأسبوع

أعلنت مديرية الأحوال الجرية، اليوم الجمعة، عن تقلبات جديدة في الطقس ينتظر أن تعرفها عدد من المدن.

وقالت المديرية، في نشرة خاصة أصدرتها اليوم، إن عددا من مناطق المملكة ينتظر أن تعرف زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة والسبت.

وتعد هذه ثاني نشرة خاصة هذا الأسبوع، حيث صدرت الأولى بداية الأسبوع، أنذرت بتساقطات وأمطار وثلوج، في عدد من مدن الشمال والمتوسط.

يشار إلى أن تساقطات بداية الأسبوع، خلفت سيولا وفيضانات في مناطق عدة، منها منطقة الجبهة بالشمال.