بعد إعلان إصابته.. قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث التقت رئيس الوزراء يوم 11 مارس

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث التقت رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في 11 مارس، أي قبل 15 يوماً من إعلان جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم القصر في بيان، حسب وكالة رويترز، إن الملكة إليزابيث تتمتع بصحة جيدة، وتتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها”.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق من صباح اليوم، إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، قائلاً إنه شهد أعراض خفيفة على مدار الـ24 ساعة الماضية، وبعد إجراء الاختبار ظهرت النتيجة إيجابية.

وأضاف جونسون، أنه يتواجد الآن في مرحلة العزل الذاتي، موضحاً أنه سيتولى قيادة الحكومة من خلال مؤتمرات عبر الفيديو، عن بعد، في ظل مكافحة حكومة لندن لـ”الجائحة”.

وكان مقر إقامة ولي العهد البريطاني أعلن إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا، مطلع الأسبوع الجاري، بعدما ظهرت عليه أعراض طفيفة، “ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد”، حسب بيان مقر إقامته.