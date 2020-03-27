إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك، عن إصابته بفيروس كورونا التاجي، اليوم الجمعة، بعدما كان على اتصال مباشر برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طيلة الفترة الماضية.

وقام ماثيو هانكوك باختبار سريع لكشف الإصابة بالفيروس، صباح اليوم، بعد إعلان إصابة رئيس الوزراء جونسون، وكانت نتيجته إيجابية.

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ونشر وزير الصحة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيه عن إصابته بالفيروس، ولكن بأعراض خفيفة، كما أوضح لأنه بصحة جيدة، ويعمل الآن من المنزل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاء إعلان جونسون، بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا، الذي كشفت نتائجه أن الحالة إيجابية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى أمس أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخصا ، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.