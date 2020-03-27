ترامب: قادة "العشرين الكبار" عازمون بشدة على تجاوز أزمة كورونا

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قادة دول "العشرين" أعربوا خلال قمة المجموعة عن "عزمهم الشديد" على تجاوز الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا.

. وبحسب وكالة رويترز ، قال ترامب خلامة مجموعة العشرين الطارئة، التي انعقدت عبر الانترنت، كانت "رائعة"، مشيرا إلى أنها ناقشت "أهمية تبادل المعلومات" حول فيروس كورونا.

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وفي شأن آخر، أشاد ترامب بالجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين أقروا مشروع قانون لدعم الاقتصاد بتريليوني دولار، مضيفا أنها "حزمة مساعدات غير مسبوقة" وأعرب عن أمله بأن يصادق عليها مجلس النواب دون أي تأجيل. وقال ترامب إن "البلاد يجب أن تعود إلى العمل"، مضيفا أنه يتوقع أن يحدث ذلك في وقت قريب، لأن هناك "تقدما ملموسا" في محاربة كورونا.

وأشار إلى أن المستشفى العائم "كومفورت" التابع للقوات البحرية الأمريكية سيصل إلى نيويورك يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه سيتابع إبحار المستشفى من قاعدة نورفولك في ولاية فرجينيا يوم السبت.

وأضاف أنه سيمتلك مزيدا من المعلومات حول إمكانية تخفيف التوجيهات الخاصة بالحجر المنزلي وتجنب التجمعات بداية الأسبوع المقبل.

وأشار ترامب إلى أنه قد يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة منع انتشار كورونا، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الصين في هذا الصدد، لكنه اتهمها مع ذلك بـ"عدم الشفافية" بشأن كورونا.