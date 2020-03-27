موسكو تدرس إمكانية تمديد عطلة الأسبوع المقبل

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

تدرس سلطات العاصمة الروسية موسكو إمكانية تمديد أسبوع العطلة الذي منحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ففي تصريحات لنائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا على الهواء مع قناة "روسيا 1"، قالت بأن سلطات موسكو ستقرر في نهاية الأسبوع المقبل إمكانية تمديد أيام العطلة. وأشارت إلى أنه تم الآن اتخاذ جميع القرارات لمدة أسبوع واحد. وأكدت راكوفا أنه يمكن اتخاذ تدابير إضافية حسب تطور الوضع. هذا وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق الأسبوع المقبل عطلة رسمية، في ظل الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا". كما حث بوتين المواطنين الروس على إظهار الانضباط والمسؤولية، قائلا: "إن الأمر الأكثر أمانا الآن هو البقاء في المنزل، كما يجب الالتزام بجميع التوصيات، ومن الضروري حماية أنفسكم وأحبائكم، بإظهار قدر من الانضباط والمسؤولية. وصدقوني، بأن الشيء الأكثر أمانا الآن هو البقاء في المنزل".

هذا وأعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا،يوم أمس الخميس، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.