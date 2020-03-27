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شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تحول ملعب ”ماركانا“ الشهير لمستشفى مؤقت بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
صورة أرشيفية
قالت سلطات ريو دي جانيرو، يوم الخميس، إن مجمع ”ماركانا“ الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في العالم، سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
ومع انتشار حالات الإصابة في البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة بحلول يوم الخميس، استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة.
وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس.
واستضاف ملعب ماركانا نهائي كأس العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016.
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