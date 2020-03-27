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البرازيل تحول ملعب ”ماركانا“ الشهير لمستشفى مؤقت بسبب كورونا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

قالت سلطات ريو دي جانيرو، يوم الخميس، إن مجمع ”ماركانا“ الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في العالم، سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

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ومع انتشار حالات الإصابة في البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة بحلول يوم الخميس، استعانت السلطات بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة.

وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي بسبب تفشي الفيروس.

واستضاف ملعب ماركانا نهائي كأس العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016.

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