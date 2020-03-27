ترامب وماكرون يناقشان ضرورة الحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصا

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

Advertisements

ناقش الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية يوم الخميس ضرورة إنهاء جائحة فيروس" كورونا" بسرعة وتقليل تأثيره الاقتصادي .

. وقال البيت الأبيض في بيان :" ناقش الرئيسان، ترامب وماكرون الجهود الأخيرة لمحاربة فيروس كورونا، واتفقا على أهمية التعاون الوثيق في إطار مجموعة دول "السبع الكبار" ودول "العشرين الكبار" والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، فضلا عن مساعدة المنظمات الدولية المتعددة الأطراف ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على التعامل مع الوباء بسرعة وتقليل أثره الاقتصادي".

في سياق متصل، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إمكانية التعاون داخل مجلس الأمن بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19". وجاء في بيان الكرملين، أمس الخميس، أنه خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيسين "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع بشأن جائحة فيروس كورونا" وذلك قبيل القمة الطارئة لمجموعة العشرين الافتراضية، التي تترأسها الرياض لمناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وحسب البيان تحدث بوتين وماكرون عن التدابير التي تم إدخالها في روسيا وفرنسا لمواجهة انتشار هذه العدوى وتقليل العواقب الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وأكدا على المزيد من التنسيق بشأن عودة مواطني البلدين إلى وطنهم، وضمان ظروف نقل الإمدادات والمعدات الطبية"