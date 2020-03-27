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شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. تأكيد إصابة رئيس الحكومة الأسبق محمود جبريل بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
صورة أرشيفية
أكد حزب تحالف القوى الوطنية الليبية، إصابة رئيس الحزب ورئيس الحكومة في فترة المجلس الانتقالي بعد الثورة على نظام معمر القذافي عام 2011، محمود جبريل، بفيروس كورونا المستجد.
وقال الحزب في بيان نشره على صفحته في ”فيسبوك“، إن ”نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل كانت إيجابية“.
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