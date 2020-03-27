ليبيا.. تأكيد إصابة رئيس الحكومة الأسبق محمود جبريل بفيروس كورونا

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية

أكد حزب تحالف القوى الوطنية الليبية، إصابة رئيس الحزب ورئيس الحكومة في فترة المجلس الانتقالي بعد الثورة على نظام معمر القذافي عام 2011، محمود جبريل، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الحزب في بيان نشره على صفحته في ”فيسبوك“، إن ”نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل كانت إيجابية“.