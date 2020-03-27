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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف سبب تصدر الولايات المتحدة عدد الإصابات بكور والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات بكورونا في العالم، يعود لتسريع وتيرة الفحوصات.
وقال ترامب للصحفيين :"أعتقد إنه ينبغي أن نشيد بفحوصاتنا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أجرت "العديد من الاختبارات لم تجريها أي دولة في العالم".
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس 26 مارس/آذار، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس.
وأفادت وكالة رويترز أن أمريكا تصدرت عدد الإصابات بكورونا في العالم بأكثر من 81.3 ألف حالة إصابة مؤكدة.
وأظهرت آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 81،378، أكثر من أي دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.
وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحوالي 81،285 حالة، وإيطاليا في المركز الثالث بحوالي 80،539 حالة.
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