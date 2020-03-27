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شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: ضمان سلامة الناس يتطلب اهتماما خاصا من قوات الحرس الوطني والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
صورة أرشيفية
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي قوات الحرس الوطني الروسي "روس غفارديا" بعيدهم المهني، منوها بالمهام المعقدة التي يواجهونها خلال عملهم والتي تتطلب اهتمام خاص لضمان سلامة الناس خلال الفعاليات الجماهيرية.
وأشار إلى أن الحرس الروسي يجب أن يتصرف دائمًا بشكل صارم في إطار القانون، فضلا عن وضع حقوق ومصالح المواطنين بالمرتبة الأولى.
وقال بوتين في خطاب موجه لقوات الحرس الوطني الروسي بثته قنا "روسيا 24": "أشكركم على خدمتكم وحلكم المثالي للمسائل المعقدة التي تواجهكم "الحرس الوطني الروسي" والتي من بينها مكافحة الإرهاب والتطرف، والسيطرة الموثوقة على تداول الأسلحة، وحماية مرافق الدولة الرئيسية، والبنية التحتية...".
وأضاف "وبطبيعة الحال، الاهتمام الخاص، والذي يتطلب التركيز على ضمان القانون والنظام وسلامة الناس في مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية والرياضية الثقافية...".
يذكر أن روسيا تحتفل في 27 مارس/آذار من كل عام بيوم قوات الحرس الوطني.
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