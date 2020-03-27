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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين والان مع التفاصيل
الجمعة 27 مارس 2020
صورة أرشيفية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن حزمة الدعم الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما يصل إلى 2.3 تريليون دولار وتتضمن توفير الرواتب ودعم الأفراد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده ترامب للحديث عن التطورات المرتبطة بكورونا، والذي رحب فيه "بالقرار الذي اتخذته اليابان، بشأن تأجيل أولمبياد طوكيو لعام 2020، حسبما نقلت رويترز.
وأكد ترامب، أن "فيروس كورونا المستجد، انتشر في أكثر من 150 دولة، وأنه يعمل مع أصدقائه في العالم على وقف انتشار الفيروس". ولفت إلى أن "الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع قادة مجموعة الـ 20 اليوم، والذي بحثوا خلاله سبل مكحافحة فيروس كورونا"، منوها بأنه "أجرى اجتماع مع حكام الولايات عقب اجتماع القمة".
في سياق متصل، قال ترامب إن "السفينة البحرية التي تحمل مستشفى، ستصل إلى فرجينيا بعد التوقف بنيويورك". وأفاد بأن"بلاده تحقق قفزات نوعية في البحث عن لقاح للفيروس"، لافتاً إلى أنه "لا بد لنا من العودة إلى العمل وسننتصر على كورونا".
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس.
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