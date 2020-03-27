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شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة معتقل أمريكي في إيران تكشف عن إصابته بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 26 مارس 2020
المسجون الامريكي
كشفت أسرة المعتقل الأمريكي في إيران، مايكل وايت، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال احتجازه في معتقله، مطالبة السلطات الأمريكية بالعمل على عودته إلى بلاده لتلقي العلاج.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن في وقت سابق أن المواطن الأمريكي مايكل وايت الذي كان محتجزا في إيران منذ 2018 أفرج عنه لأسباب صحية بشرط عدم مغادرة البلاد، لافتا أنه ”نُقل إلى السفارة السويسرية في طهران وسيخضع للفحص“.
وقالت أسرة المعتقل الأمريكي في تغريدة على حساب باسم ”الحرية لمايكل وايت“ على تويتر: ”منذ إطلاق سراحه كانت لدى مايكل وايت أعراض تتوافق مع كوفيد-19 مثل الحمى والتعب والسعال وضيق التنفس، في حين أنه لم يتلق بعد نتائج الاختبار“.
وأضافت في تغريدة أخرى: ”لاحقا تم وصف دواء هيدروكسي كلوروكين لمايكل خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما تم نقله إلى المستشفى اليوم. ودواء هيدروكسي كلوروكين هو علاج يستخدم لمرض الملاريا، وأفادت تقارير مؤخرا بإمكانية الاستعانة به لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد 19).
ودعت أسرة المعتقل الأمريكي سلطات بلادها للضغط على إيران للإفراج عن وايت، لافتة أنه يعاني من وضع صحي مترد نظرا لإصابته بالسرطان.
يُذكر أن مايكل وايت وهو أحد العاملين بالقوات البحرية الأمريكية سابقا اعتُقل في إيران عام 2018 بعدما وجهت له السلطات تهما من قبيل إهانة المرشد الأعلى، علي خامنئي، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
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