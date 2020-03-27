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قطر تقرر الإغلاق التام لكل الأعمال التجارية غير الضرورية ابتداء من الغد

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الخميس 26 مارس 2020

صورة أرشيفية

قررت لجنة إدارة الأزمات في العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الخميس، إغلاق كافة الأعمال التجارية غيرالضرورية، بشكل تام، ابتداء من الغد، على خلفية تفشي المستجد.

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كما أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالدولة إلى 549 حالة، بعد تسجيل 12 إصابة جديدة بالعدوى.

من جانب آخر، أعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، إغلاق كافة محال الصرافة في الدولة بصورة مؤقتة، للحد من انتشار الفيروس.

وبين المكتب، أن كافة البنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة ستوفر خدمة التحويل الإلكتروني بكل سهولة، سواء عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية المجانية.

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