نائب يطالب التجارة بتعزيز مواد البطاقة التموينية وسرعة إيصالها للمواطنين

طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الجمعة، وزارة التجارة بتعزيز مواد البطاقة التموينية وايصالها بالسرعة القصوى لإعانة ذوي الدخل المحدود في فترة حظر التجوال.
وأضاف أن "الكسبة وذوو الدخل المحدود من غير الموظفين وبعض شرائح الموظفين أيضاً يعانون من وضع معيشي صعب بسبب هذه الإجراءات، ما يستدعي خطوات جادة ومبادرات ميدانية سريعة تتجاوز الروتين والاجراءات المعقدة التقليدية."
ودعا العقابي، الحكومة ووزارة التجارة إلى "تعزيز مفردات البطاقة التموينية بمواد إضافية تنفع العائلة العراقية في هذه الظروف وتخفف الأعباء عن كاهلها ، مثل البقوليات والارزاق الجافة والمعلبات والشاي والمعقمات ومساحيق التنظيف وغيرها"، مشددا على "مراعاة ايصالها بالسرعة القصوى لمستحقيها وضمان الشفافية والرقابة المباشرة."
وأكد أن "الظرف العصيب الذي يمر به شعبنا الكريم يفرض علينا بذل المزيد من الجهد والتنسيق والتعاون والتكاتف بين جميع الجهات والفعاليات الرسمية والشعبية"، مشيداً بـ "جهود الاغاثة الشعبية".
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