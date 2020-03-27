نائب يطالب التجارة بتعزيز مواد البطاقة التموينية وسرعة إيصالها للمواطنين

وقال العقابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العوائل العراقية تواجه صعوبة بالغة في فترة حظر التجوال التي تم تمديدها ضمن إجراءات خلية الازمة الحكومية لمواجهة فايروس كورونا المستجد."

وأضاف أن "الكسبة وذوو الدخل المحدود من غير الموظفين وبعض شرائح الموظفين أيضاً يعانون من وضع معيشي صعب بسبب هذه الإجراءات، ما يستدعي خطوات جادة ومبادرات ميدانية سريعة تتجاوز الروتين والاجراءات المعقدة التقليدية."



ودعا العقابي، الحكومة ووزارة التجارة إلى "تعزيز مفردات البطاقة التموينية بمواد إضافية تنفع العائلة العراقية في هذه الظروف وتخفف الأعباء عن كاهلها ، مثل البقوليات والارزاق الجافة والمعلبات والشاي والمعقمات ومساحيق التنظيف وغيرها"، مشددا على "مراعاة ايصالها بالسرعة القصوى لمستحقيها وضمان الشفافية والرقابة المباشرة."

وأكد أن "الظرف العصيب الذي يمر به شعبنا الكريم يفرض علينا بذل المزيد من الجهد والتنسيق والتعاون والتكاتف بين جميع الجهات والفعاليات الرسمية والشعبية"، مشيداً بـ "جهود الاغاثة الشعبية".

