مصرف النهرين الإسلامي يؤجل الاستقطاعات ويتبرع بـ 100 مليون للصحة

أعلن مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، الجمعة، عن تأجيل الأقساط لموظفيه وزبائنه لشهر نيسان، مبيناً أنه تبرع بـ 100 مليون دينار لوزارة الصحة.



وأضاف المصرف، أنه "قام أيضاً بالتبرع بمبلغ 100 مليون دينار إلى وزارة الصحة وعن طريق الحساب المفتوح لدى البنك المركزي العراقي، كمساهمة في تلبية احتياجات وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه قرر "تأجيل استقطاع الأقساط الشهرية لموظفيه وكافة زبائنه لشهر نيسان تقديراً للظرف الاستثنائي الذي يمر على بلدنا ومن أجل التخفيف عن كاهل المستفيدين من خدمات المصرف".وأضاف المصرف، أنه "قام أيضاً بالتبرع بمبلغ 100 مليون دينار إلى وزارة الصحة وعن طريق الحساب المفتوح لدى البنك المركزي العراقي، كمساهمة في تلبية احتياجات وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا ". واعلن البنك المركزي في 18 اذار الحالي عن تخصيص حسابات مصرفية مفتوحة للتبرع ومساندة جهود وزارة الصحة لمكافحة فايروس كورونا.

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