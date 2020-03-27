أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما أشار إلى أنه يخضع للعزل حالياً.
وقال هانكوك في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن "نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا الذي خضع له كانت إيجابية"، مضيفا أنه "يعاني من أعراض طفيفة للفيروس ويعزل نفسه حاليا في المنزل".
وأعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إصابته بالفيروس مع أعراض طفيفة أيضا.
وأعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إصابته بالفيروس مع أعراض طفيفة أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.