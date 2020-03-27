بعد جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

وقال هانكوك في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إن "نتائج فحص الإصابة بفيروس كورونا الذي خضع له كانت إيجابية"، مضيفا أنه "يعاني من أعراض طفيفة للفيروس ويعزل نفسه حاليا في المنزل".

وأعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون في وقت سابق من، اليوم الجمعة، إصابته بالفيروس مع أعراض طفيفة أيضا.

