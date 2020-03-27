بالفيديو.. كيف اقتحم كورونا حياة المشاهير والرؤساء والملوك؟

2020-03-27 | 14:03 526 مشاهدة ربما اعتاد النجوم على لفت الانظار وان تتسلط عليهم الاضواء، لكن لم يخطر ببالهم يوماً ان تتسلط تلك الاضواء عليهم كمصابين بمرض قاتل تتحير بعلاجه البشرية.

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