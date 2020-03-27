أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في السعودية إلى أكثر من 1100 حالة. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أنه "تمتسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد". وأضافت أنه "مع تسجيل الإصابات يرتفع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 1104".



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