'الطرق ستقطع بالحواجز الكونكريتية'.. صلاح الدين تفرض الحظر 'الصارم' بدءاً من الأحد

دعا محافظ صلاح الدين ورئيس خلية الأزمة في المحافظة عمار جبر، الجمعة، الأهالي إلى التهيؤ لدخول المحافظة حظر التجوال "الصارم" بدءاً من بعد غد الأحد، مبيناً أن الحركة ستمنع بشكل تام وسيُمنع فتح المحال والمخابز. وقال جبر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندعو إلى تهيؤ كافة مواطني المحافظة لدخول الحظر الصارم من يوم الأحد المقبل، إذ سوف تمنع الحركة والمحال والمخابز والمحطات، والموظفون المخولون بل ستتوقف الحركة بشكل تام".



وأضاف، أن "الطرق بين الأقضية ستقطع بالأسلاك الشائكة والصبات الكونكريتية وسوف يحاسب كل من يخالف وتطبق بحقه الإجراءات القانونية، وكل هذه الاجراءات من أجل سلامة أهالي صلاح الدين، لذا يجب أخذ كفايتكم يوم غد مما تحتاجون والتهيؤ لهذا الإجراء الوقائي المهم".

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