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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصر بكنجهام يعلن موعد آخر لقاء للملكة إليزابيث ورئيس الوزراء البريطاني المصاب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
أعلن قصر بكنجهام اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا التقت برئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، في 11 مارس الماضي.
وقال المتحدث باسم القصر، إن "آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها"، مؤكدا بأنها تتمتع بصحة جيدة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس.
وأكد جونسون بأنه "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".
وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".
وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.
يذكر أن أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.
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