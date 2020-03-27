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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصة الكاملة.. ما حدث بين جونسون والملكة إليزابيث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن قصر باكنجهام أعلن، اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث الثانية، التقت رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون آخر مرة في الـ11 من شهر مارس الجاري في قصر باكنجهام، وكانت تتبع كل النصائح المتعلقة بسلامتها.
وفي وقت سابق، كانت الملكة إليزابيث، أجرت اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، من داخل قلعة وندسور التى تقضى فيها العزل الصحي المنزلي تحسبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وكشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن إصابة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بفيروس كورونا "كوفيد- 19".
وأعلنت الحكومة البريطانية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أن رئيس الوزراء سيستمر في مباشرة مهامه رغم إصابته بفيروس كورونا، وأضافت الحكومة: "إن جونسون يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بكورونا".
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