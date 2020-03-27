شكرا لقرائتكم 180 عاملة تونسية في حجر صحي طوعاً لمكافحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت 180 عاملة الدخول في حجر صحي في مصنع بمحافظة القيروان بالوسط التونسي لصنع الكمّامات والأقنعة الطبية الواقية، وذلك بهدف الزيادة في الإنتاج ومواجهة الطلبات المتزايدة على هذه المستلزمات في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت العاملات إنه "نظرا للوضع الصحي بالبلاد التونسية، قررنا نحن موظفي وعمال شركة Consomed الدخول في عزل صحي وقائي إيمانا منا بخطورة المرحلة وحفاظا على منتجاتنا الوقائية التي نحن بصدد تزويد الدولة بها"، وفق صفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك.

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ويعدّ هذا المصنع من أهم مزوّدي المؤسسة العسكرية والصيدلية المركزية التونسية بالكمامات والأقنعة الطبية.

عاملة تونسية

وقرّرت العاملات بالاتفاق مع إدارة المصنع، الدخول في حجر صحي تام وعدم مغادرة المصنع لمدّة 15 يوما بهدف زيادة عدد ساعات العمل من 18 إلى 24 ساعة، بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتأمين سلامتهن.

وأشادت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المبادرة، معتبرة أن العاملات جنديات في الحرب على فيروس كورونا.

يشار إلى أن تونس فرضت، الأحد، حجرا صحيا كاملا طيلة أسبوعين، وعلّقت الدوام في مؤسساتها الحكومية مقتصرة على العمل عن بعد، فيما أسندت ترخيصا استثنائيا بالعمل إلى 200 مؤسسة خاصة، تعمل في قطاعات حيوية مثل المواد الطبية والمواد الاستهلاكية اليومية.