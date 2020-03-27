توفي أمس والد أمين سر الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" ​مصطفى حمدان​، العميد الركن المتقاعد فهمي حمدان. وأكّد عائلة الفقيد عدم إجراء مراسم الدفن وواجب العزاء بسبب خطورة انتشار وباء "​كورونا​"، حفاظًا على صحة الجميع.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد مصطفى حمدان وغياب مراسم الدفن والعزاء بسبب خطورة انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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