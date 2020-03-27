توجهت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"أحر التعازي لأسرة الفقيدة فوستينا تاي ولحكومة جمهورية غانا الصديقة وشعبها. وحرصا منها على تبيان الحقيقة كاملة، وجهت كتابين إلى وزارتي الداخلية والعدل للتوسع في التحقيق والاستماع إلى كل من له علاقة بالقضية".
إشارة الى ان تاي كانت تعمل في لبنان كمساعدة منزلية وجدت جثة في 14 آذار الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية توجهت بأحر التعازي الى عائلة فوستينا تاي وغانا وشعبها وطلبت التوسع في التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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