الخارجية توجهت بأحر التعازي الى عائلة فوستينا تاي وغانا وشعبها وطلبت التوسع في التحقيق

توجهت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بـ"أحر التعازي لأسرة الفقيدة فوستينا تاي ولحكومة جمهورية غانا الصديقة وشعبها. وحرصا منها على تبيان الحقيقة كاملة، وجهت كتابين إلى وزارتي الداخلية و​العدل​ للتوسع في التحقيق والاستماع إلى كل من له علاقة بالقضية".

إشارة الى ان تاي كانت تعمل في ​لبنان​ كمساعدة منزلية وجدت جثة في ​14 آذار​ الحالي.