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الخارجية توجهت بأحر التعازي الى عائلة فوستينا تاي وغانا وشعبها وطلبت التوسع في التحقيق

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توجهت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بـ"أحر التعازي لأسرة الفقيدة فوستينا تاي ولحكومة جمهورية غانا الصديقة وشعبها. وحرصا منها على تبيان الحقيقة كاملة، وجهت كتابين إلى وزارتي الداخلية و​العدل​ للتوسع في التحقيق والاستماع إلى كل من له علاقة بالقضية".

إشارة الى ان تاي كانت تعمل في ​لبنان​ كمساعدة منزلية وجدت جثة في ​14 آذار​ الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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