ابي رميا يطلع وزير الاقتصاد على مخالفات وتلاعب بالأسعار لعدد من المؤسسات التجارية

اتصل عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ بوزير الاقتصاد ​راوول نعمة​ واطلعه على مخالفات عدد من المؤسسات التجارية والمحلات التي تستغل الازمة لزيادة ​الاسعار​ بشكل جنوني وغير مبرر ، كما التلاعب بصلاحية بعض المواد الغذائية وبيعها بالرغم من انتهاء صلاحيتها، مطالبا بنشر لائحة بالاسماء المخالفة.

من جهته، اكد نعمة ان ​وزارة الاقتصاد​ عبر مفتشيها في دائرة ​حماية المستهلك​ تقوم بمتابعة تبليغات المواطنين و تسطر يوميا المحاضر بحق المؤسسات المخالفة للتعاميم والقوانين، مشيرا الى ان موارد الوزارة اللوجستية والبشرية خجولة مقارنة مع المسؤوليات الملقاة على عاتقها، داعيا المواطنين والمواطنات الى التعاون والتبليغ عن كل المخالفة على الخط الساخن 1739

واخيرا، شكر ابي رميا جهود وزارة الاقتصاد والمفتشين فيها، داعيا الى تفعيل المراقبة والتشدد بها، ومؤكدا انه سيبقى على التواصل مع الوزارة حماية لمصالح الناس وتأمين عيشهم اليومي لاسيما في هذه الظروف العصيبة.