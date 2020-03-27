أهالي الموقوفين الاسلاميين في طرابلس قطعوا الطريق أمام السرايا مطالبين بالعفو العام

قطع عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين الطريق أمام سرايا طرابلس، مطالبين بإطلاق سراحهم، ورددوا هتافات تدعو إلى إقرار العفو العام عن السجناء، وسط انتشار لقوى الأمن الداخلي.
يذكر بأنه أقفلت مختلف المساجد أبوابها امام المصلين اليوم الجمعة، التزاما بقرار دار الفتوى ودوائر الأوقاف في طرابلس للوقاية من فيروس كورونا، لكن عددا من المصلين افترشوا الشوارع أمام مساجد في المدينة لتأدية صلاة الجمعة جماعة.
من جهة ثانية، التزمت الاسواق الاقفال باستثناء الافران ومحال المواد الغذائية. وسير الجيش دوريات راجلة ومؤللة للاشراف على تنفيذ قرار التعبئة العامة.
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