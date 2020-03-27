النشرة: أمن الدولة داهمت محلا على أوتوستراد جونية وسطرت محضرا بحقه

عَلِمت "​الخليج 365​" أنّ "دورية من ​أمن الدولة​ - مكتب ​كسروان​، داهمت محلًا على ​أوتوستراد جونية​ وسطّرت محضرًا بحقّه، وألزمت موظّفيه ارتداء القفازات والكمامات للوقاية من وباء "​كورونا​". كما سطّرت محاضر بالمارة الّذين كانوا يقصدون المكان لممارسة رياضة المشي على ​الطريق البحرية​ في كسليك قرب "ATCL"، وذلك بمؤازرة شرطة بلدية جونية؛ كما تقوم بدوريّة على مدار الساعة".

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