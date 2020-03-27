رئيس بلدية عمشيت: العمل جار على تجهيز مستشفى مار ميخائيل تحسبا

أعلن رئيس بلدية ​عمشيت​ الدكتور انطوان عيسى ​طوني عيسى​، في بيان ان " العمل جار على تجهيز ​مستشفى​ مار ميخائيل في البلدة الذي يضم 30 سريرا تحسبا لعدم قدرة ​المستشفيات​ على استيعاب المزيد من المصابين ونقوم بتجهيز أماكن للحجر الصحي، كما استقدمنا أشخاصا من البلدة نعمل على تدريبهم في هذا المضمار. ليكون هذا المستشفى مركزا للحجر الصحي لابناء البلدة اذا ما اصيب احدا منهم بفيروس ​الكورونا​، موجها الشكر لاصحاب المستشفى على لفتتهم هذه".

وجدد عيسى دعوته الاهالي "الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية التي تصدر عن ​وزارة الصحة​ و​النشرة​ اليومية للبلدية ، لاسيما لجهة ضرورة بقائهم في المنازل وعدم مغادرتها الا للضرورة القصوى ، مشيرا الى اننا امام اسبوعين مفصليين لمنع تفشي وانتشار هذا الوباء والحجر الكامل والشامل هو ​الدواء​ الوحيد للكورونا.

ولفت إلى أن شركة "كهرباء جبيل" تمول عملية تعقيم الطرقات والمحال وغيرها في عمشيت، وان عناصر شرطة ​البلدية​ تقوم بواجباتها لتأمين ​السلامة العامة​ للمواطنين". وأكد "أهمية التضامن الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع لمساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة في هذا الظرف العصيب الذي يمر على وطننا".

