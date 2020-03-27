"لبنان القوي" تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يمنح مهلة إضافية لتسديد الضرائب والرسوم

أعلن تكتل "لبنان القوي"، في بيان، أنّ "التكتل تقدّم باقتراح قانون مكرّر معجّل موقّع من عشر نواب، يقضي بمنح مهلة ثلاثين يومًا إضافيّة لتسديد الضرائب والرسوم كافّة اعتبارًا من 23 آذار الحالي، وإعفاء المواطنين من أي غرامات مترتّبة عن أيّ تأخير مع إمكانيّة للتمديد مهلة مماثلة أو أكثر، بناءً على اقتراح من الوزير المختص ووزير المالية بموافقة مجلس الوزراء إذا اقتضت الظروف في البلاد ذلك".
وعلّل الاقتراح، بأنّ "الظروف الصحيّة الطارئة معطوفة على الظروف الاقتصاديّة الصعبة الّتي يعاني منها المواطنون والّتي تؤدّي إلى استحالة التسديد للعديد منهم، ولا سيما منهم الفئات غير الميسورة، تقضي بتخفيف العبء المالي عنهم أقلّه في ما يخصّ الضرائب ورسوم الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وهاتف خلوي وثابت بالاضافة إلى رسوم السير".
وقد تمّ تقديم القانون وإيداعه الأمانة العامّة وتسجيله اليوم الجمعة في مجلس النواب.
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