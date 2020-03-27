قدم رئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز بعد التعاطف الكبير الذي حظي به سائق الأجرة سليم خدوج الذي احرق سيارته قبل ايام بسبب تسطير محضر ضبط بحقع لمخالفته التعبئة العامة، سيارة جديدة للسائق خدوج الذي يعاني من ازمة مادية زادتها ازمة كورونا والتعبئة العامة.
وقد تكفل فواز بتسديد كل ما يتوجب على خدوج من مترتبات مالية لإنجاز عملية تسجيل ونقل الملكية من سيارته القديمة الى السيارة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فواز قدم سيارة جديدة لسائق الأجرة الذي احرق سيارته بعد تسطير محضر ضبط بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.