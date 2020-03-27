فواز قدم سيارة جديدة لسائق الأجرة الذي احرق سيارته بعد تسطير محضر ضبط بحقه

قدم رئيس ​العالم​ي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ​عباس فواز​ بعد التعاطف الكبير الذي حظي به سائق الأجرة سليم خدوج الذي احرق سيارته قبل ايام بسبب تسطير ​محضر ضبط​ بحقع لمخالفته التعبئة العامة، ​سيارة​ جديدة للسائق خدوج الذي يعاني من ازمة مادية زادتها ازمة ​كورونا​ والتعبئة العامة.

وقد تكفل فواز بتسديد كل ما يتوجب على خدوج من مترتبات مالية لإنجاز عملية تسجيل ونقل الملكية من سيارته القديمة الى السيارة ​الجديدة​.