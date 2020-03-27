أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان أن "كل ما ينشر عبر وسائل الأعلام و التواصل الاجتماعي من أخبار تتناول إنهاء العام الدراسي أو إلغاء الامتحانات الرسمية أو أي سيناريو مرتبط بالعام الدراسي أو الامتحانات الرسمية هو غير صحيح مطلقا .
ودعا المكتب المواطنين إلى اعتماد الاخبار الصادرة رسميا عن معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب أو عن مكتبه الإعلامي فقط ، لافتا الى أن ترويج الاشاعات يعاقب عليه القانون" .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية: لا صحة لانهاء العام الدراسي باكرا أو إلغاء الامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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