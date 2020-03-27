وزارة التربية: لا صحة لانهاء العام الدراسي باكرا أو إلغاء الامتحانات الرسمية

أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية و​التعليم العالي​ في بيان أن "كل ما ينشر عبر وسائل الأعلام و التواصل الاجتماعي من ​أخبار​ تتناول إنهاء ​العام الدراسي​ أو إلغاء ​الامتحانات الرسمية​ أو أي سيناريو مرتبط بالعام الدراسي أو الامتحانات الرسمية هو غير صحيح مطلقا .

ودعا المكتب المواطنين إلى اعتماد ​الاخبار​ الصادرة رسميا عن معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ​طارق المجذوب​ أو عن مكتبه الإعلامي فقط ، لافتا الى أن ترويج الاشاعات يعاقب عليه القانون" .