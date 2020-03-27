نقيب أصحاب الفنادق: نرفض مصادرة أي فندق لإستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه

إستنكر نقيب أصحاب الفنادق ​بيار الأشقر​ "تصريحات صادرة عن بعض المسؤولين عن مصادرة الفنادق والمنتجعات المؤهلة من أجل تحويلها الى حجر صحي، ضاربين بعرض الحائط عقود من نضالات أصحابها والتحديات التي مروا وما زالوا يمرون بها للحفاظ على مؤسساتهم واستثماراتهم وموظفيهم وعائلاتهم".

وأضاف في بيان اليوم، "على رغم من الأعباء التشغيلية وغياب التحفيزات، شكلت الفنادق بجهود ​القطاع الخاص​، المداخيل الأساسية للإقتصاد ال​لبنان​ي ومصدرا للنقد النادر، وخلال الـ15 عاما الماضية ادخلت ​السياحة​ الى ​الإقتصاد اللبناني​ مبلغ يتعدى المئة مليار ​دولار​". وتابع: "لما كان العرب وخصوصا أهل ​الخليج​ السائح الأساسي للبنان، إزدهرت الإستثمارات في جميع القطاعات وخصوصا ​البناء​ ومراكز ​التسوق​ وغيرها.ولما كانت السياحة هي القاطرة الأساسية للإقتصاد اللبناني جلبت إستثمارات في ​قطاع الفنادق​ و​المطاعم​ وتأجير السيارات وغيرها بمليارات الدولارات، وكان القطاع الأول في التوظيف حتى وصلت الى 150,000 عامل في القطاع".

ولفت الى انه "إرتفع اليوم بعض الأصوات تطالب بمصادرة الفنادق، معتبرين أن السياحة والقطاع الفندقي كانا عبئا على الإقتصاد اللبناني. فنحن نرفض مصادرة أي فندق في لبنان لإستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه لأن هذه المطالب هي حتى الآن في القوانين المرعية مخالفة للقانون والملكية الخاصة التي حافظ عليها لبنان منذ عقود".

