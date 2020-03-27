تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة إنزكان

علم “اليوم24” أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المستشفى الإقليمي في مدينة إنزكان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شابا في مدينة أيت ملول، كان يعمل في إحدى الفنادق في مدينة إنزكان، أصيب بفيروس كورونا.
وأوضحت مصادر “اليوم24″، أن الشاب في وضعية صحية مستقرة، ولا خوف على صحته.
يذكر أن عدد الإصابات بلغ 275 إصابة بفيروس كورونا، منذ مساء أمس الخميس.
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