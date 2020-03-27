هدى سعد تغني “الرجا في الله” تحت إشراف نعمان لحلو

وجهت الفنانة المغربية هدى سعد كلمات الشكر، والعرفان إلى جنود المجتمع، من خلال أغنية جديدة عن فيروس كورونا المستجد بعنوان “الرجا فالله”.

وقالت هدى سعد عن أغنيتها الجديدة إنها “وقفة إجلال وإكبار لكل الأشخاص، الذين يوجدون في الصفوف الأمامية، حتى نبقى نحن بعيدين عن الوباء، الذي ألم بالبشرية، لن ننسى لكم تضحياتكم، وهذه الأغنية عربون محبة وشكر”.

وأشرف على العمل، الذي صدر، أمس الخميس، الفنان نعمان لحلو، الذي تكلف بالتلحين، فيما كتب كلمات الأغنية سعيد متوكل.

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وتعتبر أغنية “الرجا فالله” ثاني أغنية من سلسلة “كورونيات”، الذي يشرف عليها نعمان لحلو”، وتتكون من 4 أغاني لفنانين مختلفين، تنشر كل يوم الخميس.

يذكر أن الفنان نعمان لحلو أطلق، خميس الأسبوع الماضي، أول أغنية عن فيروس كورونا بعنوان” وقت الشدة فينا طيبة فينا معدن لازم يبان”، ليعلن بذلك انطلاق سلسلة “كورونيات” كأول فنان يتخذ هذه المبادرة.