عاجل..إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا

أعلنت وسائل إعلام بريطانية قبل قليل إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد.

وكان الأمير تشارلز قد تأكت إصابته في وقت سابق بدوره بالفيروس ذاته.

واشهد بريطانيا وعموم أوربا تفشيا وسعا للوباء العلمي إضافة إلى الولايات المتحده الامريكيه التي أصبحت تتصدر عدد الإصابات دوليا.

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