مؤلم.. انتحار مهاجر بشنق نفسه ضواحي الفقيه بن صالح

وضع عشريني حدا لحياته، أمس الخميس، إذ عثر عليه معلقا داخل منزل أسرته في دوار أولاد بركات، جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 20 سنة، عثر عليه جثة هامدة داخل منزل أحد أقاربه، حيث وضع حدا لحياته لأسباب لاتزال مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك مهاجر في الديار الأوربية، ولديه زوجة حامل، وأبناء، ما خلف صدمة كبيرة وسط عائلته.

وفتحت السلطات المحلية، وعناصر الأمن تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.