عاجل..769 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا والحصيلة تصل إلى 4858

أعلنت الحكومة الإسبانية، قبل قليل، عن تسجيل 769 وفاة جديدة بكورونا المستجد في البلاد لترتفع الحصيلة إلى 4858 وفاة، فيما تجاوز عدد المصابين 570ألف شخص.

وفرضت إسبانيا الحجر الصحي يوم 14 مارس، مع السماح للمواطنين بترك منازلهم للقيام بالأعمال المهمة فقط.، قبل أن تقرر تمديده الأسبوعين ٱخرين.

وشهدت إسبانيا ثاني أسوأ انتشار للوباء في أوروبا بعد إيطاليا، وتجاوز عدد الوفيات أربعة آلاف شخصا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 56 ألفا.