مارسيلو مطلوب مجددا في يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، عاد إلى طاولة يوفنتوس الإيطالي بعدما أبدى الأخير اهتمامه بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإن مارسيلو لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، مما جعله يخسر مكانه في التشكيل الأساسي كثيرًا لصالح فيرلاند ميندي.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، يواصل مارسيلو جذب انتباه العديد من الأندية وفي مقدمتها يوفنتوس، لا سيما أن زميله السابق كريستيانو رونالدو، سبق أن طلب منه الانتقال إلى السيدة العجوز.

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وأوضحت أن يوفنتوس يريد تعزيز مركز الظهير الأيسر، الذي يشهد تواجد أليكس ساندرو فقط دون منافسة.

وقالت الصحيفة إنه قبل فترة التوقف الحالية، كان من المقرر أن يذهب مبعوثون من يوفنتوس إلى مدريد، من أجل عقد جلسة مع ممثلي مارسيلو، والتعرف على نواياه بشأن المستقبل.

وأضافت أنه إذا كان اللاعب مهتمًا بالانتقال إلى يوفنتوس، سيدرس ريال مدريد الأمر، ولن يضع الكثير من العقبات للتوصل إلى اتفاق.