شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوريس جونسون يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا. وأعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون يعاني من أعراض خفيفة بعد تشخيص إصابته بكورونا. Advertisements ووسيعزل جونسون نفسه إلا أنه سيواصل مهامه في قيادة الحكومة عبر الفيديو. وذكرت صحف بريطانية أن وزيرا العدل والصحة قد يعزلان نفسيهما بعد اختلاطهما بجونسون.

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