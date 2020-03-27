شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس. وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية". وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس". (إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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