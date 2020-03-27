كشف قصر باكنهام، الجمعة، أن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية التقت برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفايروس كورونا ، في 11 من الشهر الحالي. وذكر القصر، بحسب وسائل إعلام تابعتها الخليج 365، أن "الملكة إليزابيت التقت جونسون يوم 11 مارس وتتبع النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها". وكان جونسون أعلن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إصابته بفايروس كورونا، مشيراً إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان إصابته.. قصر باكنهام يكشف: الملكة إليزابيث التقت جونسون في 11 اذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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