القضاء يعلن حجز ٢٥ عجلة حمل قادمة من إيران بصورة غير رسمية

اعلنت محكمة تحقيق المقدادية، الجمعة، عن حجز ٢٥ عجلة حمل قادمة من إيران بصورة غير رسمية. وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية حجزت عجلات حمل نوع كانتر عددها ٢٥ عجلة محملة بمواد غذائية وخضروات وفواكه".



وأضاف أن "الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة ١٩٤"، لافتا إلى أن "العجلات كانت قادمة من ايران بطريقة غير رسمية وتم حجزها بما فيها وكذلك توقيف سائقيها وفق المادة اعلاه".



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