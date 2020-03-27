المصرف الزراعي يقرر تأجيل استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان

أعلن مصرف الزراعي التعاوني التابع لوزارة المالية، الجمعة، تأجيل استقطاع سلف الموظفين لشهر نيسان.
وقال مدير المصرف وكالة عادل عطية خضير في حديث لـ الخليج 365 انه "تقرر تأجيل تسديد اقساط السلف المستحقة لكافة موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان لسنة 2020".
وأضاف خضير أن "القرار يأتي انسجاما مع ما يمر به البلد من وضع استثنائي جراء الوباء ولغرض ابداء المساعدة والتكافل لعبور هذه المحنة".
وقرر البنك المركزي، في 16 اذار تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وذلك لمدة 6 أشهر".
وأضاف خضير أن "القرار يأتي انسجاما مع ما يمر به البلد من وضع استثنائي جراء الوباء ولغرض ابداء المساعدة والتكافل لعبور هذه المحنة".
وقرر البنك المركزي، في 16 اذار تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وذلك لمدة 6 أشهر".
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